Scarlet Nexus: nuovo sistema di combattimento

Bandai Namco dopo aver rilasciato e pubblicato un opening movie del titolo, ha rilasciato inoltre nuove informazioni per Scarlet Nexus che introducono nuovi sistemi di combattimento e molto altro.

Ecco i dettagli in seguito:

■ Azioni psicocinetiche

Combinare psicocinesi e armi

Combatti combinando attacchi delle tue armi in tuo possesso. Più combo fai, più aumenta il tuo potere di attacco e maggiore sarà il danno inflitto

Oggetti psicocinetici

Gli oggetti possono essere lanciati in una varietà di attacchi. Ci sono anche oggetti specifici del campo che attivano un attacco aggiuntivo quando colpisce un nemico.

■ Nuovi sistemi

I regali e l’interagire con i personaggi

Puoi sviluppare legami con i personaggi dando loro oggetti regalo ottenuti durante il gioco. Regala loro oggetti che corrispondono alle loro preferenze, in cambio avrai delle ricompense esclusive.

Ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 24 giugno in Giappone e il 25 giugno in tutto il mondo.