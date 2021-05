Final Fantasy VII The First Soldier: annunciate le date della closed beta per l’America e Giappone

Come vi avevamo annunciato recentemente, nel corso delle recenti ore, Square Enix ha tenuto una stream interamente dedicata a Final Fantasy VII The First Soldier, il battle royale ambientato nell’universo di Final Fantasy in arrivo sui dispositivi mobile. Secondo quanto svelato dalla livestream, l’azienda nipponica ha rivelato le date della closed beta del titolo.

Purtroppo, sappiamo solamente che dall’1 al 7 Giugno 2021 si terrà questa closed beta destinata unicamente in America e dall’1 all’8 in Giappone. Al momento attuale, non abbiamo informazioni riguardanti il territorio europeo, forse la fase di testing verrà lanciata in contemporanea con quella americana oppure arriverà successivamente, ma aspettiamo dettagli in merito da Square Enix.