Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco il Final Trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo filmato relativo a Final Fantasy VII Remake Intergrade, dal titolo “Final Trailer”. Della durata di 3.30 minuti, dopo un inizio che mostra in combattimento Cloud, Tifa e Aerith, il filmato si concentra sui due nuovi personaggi che arriveranno, Yuffie e Sonon, ninja d’élite, che lavorano nell’Avalanche HQ per infiltrarsi nella Shinra Electric Power Company. In più viene mostrata anche una piccola fase di Fort Condor, celebre minigame già presente nel FF VII originale, e di cui è un fan il personaggio Polk.

Annunciato a fine febbraio, Intergrade arriverà su PlayStation 5 il 10 giugno. Chi ha acquistato il remake su PlayStation 4 potrà avere la versione base Intergrade gratuitamente, mentre il contenuto di Yuffie sarà a pagamento (FF7R EPISODE INTERmission).

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi linkiamo anche al nostra anteprima di Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Recentemente erano stati dati anche dettagli su doppiatori e gameplay:

I giocatori potranno provare lo stile di combattimento caratteristico di Yuffie mentre la seguono durante una missione in cui deve rubare la materia più potente disponibile alla Shinra. Con il supporto del nucleo originario dell’Avalanche, Yuffie, specializzata sia nelle battaglie ravvicinate che a distanza, attraverserà le linee nemiche per rivendicare l’antica gloria della sua terra d’origine e ottenere una vendetta che pianifica da tempo. Yuffie ha uno stile di gioco unico caratteristico dei corpi d’élite dei ninja di Wutai che le permette di lanciare il suo enorme shuriken contro i nemici.

Oltre a Yuffie e Sonon, sono stati presentati anche altri personaggi di FF7R EPISODE INTERmission, tra cui Zhijie, un membro di Wutai che agisce come referente tra il nuovo governo di Wutai e il nucleo originario dell’Avalanche, alcuni membri dell’Avalanche (Nayo, Billy Bob e Polk), e Weiss, il malvagio individuo a capo del centro di ricerca sotterraneo segreto della Shinra, Deepground.