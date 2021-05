Curved Space: trailer per il National Space Day

Come ogni primo venerdì di maggio, si festeggia il National Space Day, giornata che celebra lo spazio, i pianeti, le stelle e tutte le loro osservazioni. Quest’anno capita oggi 7 maggio e Maximum Games e Only by Midnight hanno deciso di festeggiare la giornata con un nuovo trailer per Curved Space.

Il titolo in questione è uno sparatutto arcade, che ha proprio nella curvatura dei pianeti un suo punto caratteristico, ma per questa giornata speciale è stato pubblicato un filmato, che potete vedere qui sotto, che si sofferma maggiormente sull’osservazione dell’universo di gioco.

Il gioco sarà disponibile dal 18 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.

Questa la descrizione di Curved Space attraverso la pagina Steam:

Ispirato ai classici arcade, i giocatori dovranno andare a caccia di potenziamenti e miglioramenti delle armi mentre schivano il fuoco nemico, facendo esplodere insetti interdimensionali e combattendo contro degli enormi boss mostruosi. Facile da imparare mentre avanzi combattendo nella campagna ramificata guidata dalla trama, ma difficile da padroneggiare nella ricerca della gloria in classifica.

Caratteristiche chiave:

Sparatutto vecchia scuola rivisitato: goditi l’azione energica di un tradizionale sparatutto in 2D in uno spazio 3D distorto. Arrampicati sui muri, ribaltati sull’altro lato dell’ambientazione e esplora i panorami mozzafiato.

Gioca con il tuo stile e arriva in cima alle classifiche: vivi uno sconvolgente viaggio da pilota spaziale in modalità Campagna, affronta nuove sfide, metti alla prova le tue abilità e cerca di arrivare in cima alla classifica nelle Partite giornaliere, nell’Arena, nelle modalità Sopravvivenza e Partita infinita.

Cavalca la musica synth: Fai un riscaldamento con l’energica colonna sonora synth realizzata in collaborazione con FiXT Neon, insieme a artisti come Scandroid, 3Force e Fury Weekend.

Potenziati e falli fuori: raccogli una miriade di abilità e potenziamenti arma. La armi sono numerose (dai laser ai lanciafiamme ai decespugliatori!) ciascuna con la propria modalità supercarica!

Modalità

Campagna: Prendi il ruolo di un raccoglitore di energia nel mezzo di un’invasione di ragni galattici. Le tue scelte ti porteranno ad assumere una delle tre versioni potenziali del protagonista del gioco per respingere l’invasione su asteroidi, stazioni spaziali e altri scenari intergalattici. Ogni versione è unica e porta la storia in una direzione diversa.

Arena: Affronta oltre 60 sfide casuali dalla modalità campagna del gioco per avere l’opportunità di vedere il tuo nome nella classifica locale.

Sopravvivenza: Combatti ondate di invasori, ciascuna con sfide nuove e più difficili della precedente.

Infinita: Combatti ondate di sfide casuali dalla campagna insieme a obiettivi aggiuntivi mentre ti adatti a quel che deciderà il gioco per metterti i bastoni tra le ruote.

Partita giornaliera: Ogni giorno hai una possibilità di completare questa partita giornaliera e ottenere il punteggio più alto possibile. Se non riesci oggi a raggiungere la classifica ci sarà sempre una nuova sfida domani.