Battlefield 6: trapelato l’audio del trailer

Dopo il leak delle prime immagini di Battlefield 6 ora è comparso online anche un nuovo, piccolo frammento del trailer. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, non stiamo parlando di qualche secondo del video tanto atteso (di cui il reveal completo potrebbe avvenire in qualsiasi ora) ma dell’audio

Sembra strano ed è probabilmente la prima volta che accade ma qualcuno in DICE deve aver divulgato solamente la pista audio, senza ovviamente il filmato completo. La clip è ascoltabile a questo indirizzo ma ovviamente vi consigliamo di evitare di ascoltarlo se temete spoiler o comunque non volete rovinarvi l’intero reveal del nuovo gioco del team di sviluppo svedese.

Il file dura oltre un minuto di gioco. Dall’audio è difficile comprendere se sono presenti anche scene di gameplay oppure si tratta di una cinematica realizzata ad hoc per il reveal.

Battlefield 6 arriverà nel corso di quest’anno. Non sappiamo ancora quando, visto che il titolo deve essere ancora appunto svelato. Oltre al capitolo principale, a quanto pare previsto solamente su console next gen come PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e ovviamente PC la saga accoglierà per la prima volta un capitolo mobile, sviluppato da zero: per quest’ultimo è previsto per il 2022.