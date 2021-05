Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà esclusiva PS5 per sei mesi

Durante l’ultimo trailer di Final Fantasy VII Remake Intergrade, Square Enix e Sony Interactive Entertainment hanno anche svelato il periodo di esclusività del gioco. Il titolo infatti non sarà legato a PlayStation 5 per sempre ma sarà libero di essere pubblicato su altre piattaforme dopo diverso tempo.

Nel dettaglio, come testimoniato su Twitter, Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile in maniera eslcusiva su PlayStation 5 per circa sei mesi. Al termine della scenda, se verrà ripetuto opportuno da parte di Square Enix, il gioco sarà libero di “atterrare” su altre piattaforme: potete vedere anche voi la didascalia che lo annuncia grazie alla foto in calce alla notizia.

A differenza di ulteriori accordi di esclusività presi da Sony in passato, questa volta il titolo prima della scadenza non potrà essere pubblicato da nessun’altra parte. Questo significa che anche i giocatori PC dovranno necessariamente aspettare i sei mesi stabiliti tra Sony e il publisher e sviluppatore.

Questa comunicazione, infine, segna anche un cambio di rotta nella strategia di Sony e del rapporto con il pubblico. Per la prima volta in assoluto, infatti, in un trailer è stata svelata l’esatta durata dell’esclusività per la console di riferimento. Siete contenti di questa maggiore chiarezza? Fateci sapere la vostra lasciando un commento alla notizia.