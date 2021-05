Before We Leave: un filmato mostra i miglioramenti

Lo scorso anno è uscito su PC, via Epic Gams Store, Before We Leave, city builder in cui far nascere e crescere civiltà. Tra pochi giorni, precisamente il 13 maggio, il titolo sviluppato da Balancing Monkey Games arriverà anche su Steam pubblicato da Team17. La partnership tra il publisher britannico e gli sviluppatori era stata annunciata a fine aprile.

Oggi è stato pubblicato un filmato, dal titolo “The Story so far” (la storia finora), che mostra i miglioramenti dalle prime build del 2018 fino alle più recenti, di fine 2020.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina nell’Epic Games Store:

Riscopri ciò che è andato perduto e prenditi cura della tua civiltà rinata in Before We Leave, un city builder non violento ambientato in un accogliente angolo dell’universo. Produci, raccogli e gestisci le risorse per aiutare gli insediamenti a prosperare, e condividile tra i territori esagonali e i pianeti che ti circondano. Rilassati ed espandi il tessuto delle tue fiorenti società e crea un sistema solare di pianeti felici al tuo ritmo. Non tutto andrà come previsto però: usa l’ingegno e ricerca soluzioni per superare le sfide un tempo affrontate dai tuoi antenati.

Caratteristiche

Costruisci insediamenti per i tuoi abitanti da poco tornati in superficie.

e ricerca le antiche tecnologie attorno a te. Gestisci le risorse, l’inquinamento e i livelli di felicità per non ripetere gli stessi errori dei tuoi antenati.

beni tra gli insediamenti via mare e via spazio. Esplora sei biomi unici su isole di qualsiasi forma e dimensione.

La storia

I tuoi abitanti hanno vissuto per generazioni sotto terra. Non conoscono la sensazione del sole sulla pelle, della terra tra le dita dei piedi, del solletico delle mosche che si poggiano sul naso. Ora, tornati in superficie e travolti dallo stupore, non hanno la più pallida idea di come coltivare per sostentarsi, fatta eccezione per le patate. Inizia a ricostruire la loro civiltà perduta fornendo un riparo, scoprendo antiche tecnologie ed espandendo la loro rinata società su altri continenti e pianeti.