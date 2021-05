Lost Judgment è ufficiale, trailer e data di uscita

Dopo il leak di stamattina, Lost Judgment (il sequel del primo capitolo) è stato ufficilizzato da SEGA. L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale del publisher e sviluppatore, con tanto di informazioni in merito alla data di uscita, piattaforme dedicate e ovviamente il primo set di screenshot.

Lost Judgment (questo il titolo ufficiale del nuovo capitolo del franchise) sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021. Si tratta, attenzione, di un lancio in contemporanea mondiale. Questo significa che il day one sarà lo stesso giorno anche in Italia e in generale in tutta Europa. Per quanto riguarda le console di destinazione, al momento il titolo è atteso solamente su PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S. Anche PlayStation 4 riceverà il titolo ma non è ancora chiaro se il titolo approderà anche su console Xbox One e Xbox One X.

Come riportato dal comunicato stampa, il protagonista sarà ancora il detective Takayuki Yagami, che insieme al suo partner, l’ex membro della yakuza Masaharu Kaito sono chiamati ad indagare su un crimine apparentemente perfetto. Confermati nuovi gadget, il gameplay stealth e nuovi metodi di infiltrazione.

Oltre alle informazioni sulla data di uscita, sono stati divulgati screenshot e il primo trailer. Il filmato conferma anche il doppiaggio in inglese. Potete ammirare il filmato e le prime immagini in questa notizia: vi auguriamo una buona visione, ricordandovi di restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.