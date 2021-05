Yakuza: l’obiettivo è pubblicare i giochi in contemporanea

I prossimi giochi di Yakuza usciranno in contemporanea mondiale? La risposta pare proprio di sì, almeno stando ovviamente alle parole dello studio responsabile dello sviluppo della serie, dichiarate oggi durante il live stream dedicato a Last Judgment.

Le parole di Toshihiro Nagoshi, dichiarate durante la diretta, non lasciano spazio all’interpretazione. Dopo l’annuncio dell’uscita in contemporanea mondiale di Lost Judgment, infatti, Nagoshi ha espresso il desiderio di voler puntare a questo obiettivo per tutti i prossimi titoli dello studio di sviluppo. Inclusa, appunto, la serie di Yakuza. Si tratta di un cambiamento epocale, considerando che nessun gioco prodotto è mai uscito in contemporanea mondiale. La priorità di SEGA e di Ryu Ga Gotoku Studio è stata sempre data al Giappone, lasciando i giocatori occidentali scoperti per diversi mesi.

Continuo a pensare a tutti i nostri giocatori e sono entrato nell’ottica che riuscire a realizzare un lancio globale sia la maniera corretta di agire. Siamo determinati a raggiungere questo otibettivo per tutti i nostri giochi.



Difficile ovviamente sapere se lo studio di sviluppo riuscirà nell’intento. Si tratta comunque di un’ottima notizia per tutti i fan della saga e delle opere di Ryu Ga Gotoku Studio. Anche voi sperate che questo obiettivo verrà raggiunto fin dal prossimo gioco ancora non annunciato?