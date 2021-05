Final Fantasy VII Remake: lo sviluppo della parte 2 va avanti, e avrà un atmosfera un po’ diversa

Durante il recente live streaming di Final Fantasy 7 The First Soldier (qualche ora fa vi avevamo parlato delle date per la closed beta in America e in Giappone), il creative director Tetsuya Nomura ha rivelato che lo sviluppo della seconda parte di Final Fantasy VII Remake “sta andando avanti abbastanza bene”, aggiungendo che “verrà fatto un annuncio appropriato quando sarà il momento giusto”.

“Cloud inizierà ad attraversare madre natura. Vi immergerete in un’atmosfera un po’ diversa rispetto alla prima parte… Beh, le cose stanno procedendo bene, quindi abbiate pazienza per l’attesa. Il prossimo episodio inizierà subito dopo Intergrade, quindi spero che giocherete anche ad Intergrade.” Ha detto Noumra. E proprio riguardo ad Intergrade, poco fa è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra molti nuovi contenuti, dai combattimenti di Yuffie e Sonon contro i boss, fino alla modalità Fort Connor.

Square Enix non ha ancora mai parlato troppo di questa seconda parte di Final Fantasy VII Remake, probabilmente anche a causa del fatto che potrebbe essere all’inizio della produzione. Il producer Yoshinori Kitase e il co-director Naoki Hamaguchi hanno anche parlato di voler creare un titolo che “sia all’altezza delle aspettative ma che le butti via, ma in senso positivo”. In attesa di primi screen e dettagli, fa ben sperare il fatto che comunque il tutto stia andando avanti.

Vi ricordiamo infine che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile su PlayStation 5 dal 10 giugno e sarà un’esclusiva della nuova console Sony per sei mesi.