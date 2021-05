Resident Evil Village è partito alla grande su Steam

Oggi è il day one di Resident Evil Village e possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che il titolo di casa Capcom ha davvero fatto faville su Steam. In attesa di venire a conoscenza dei dati di vendita, infatti, il nuovo horror del publisher e sviluppatore giapponese sembra aver convinto i giocatori PC.

Al momento in cui scriviamo, infatti, i giocatori correnti sono oltre 80.000. Una cifra straordinaria considerando che il gioco è disponibile solamente da poco più di una decina di ore. Sicuramente non è in testa alla classifica ma un numero di questo genere è davvero notevole. Si tratta di uno dei lanci più profittevoli per l’intera serie e sicuramente un’accoglienza molto generosa da parte del pubblico di Steam per Resident Evil Village.

Nel corso delle prossime ore potremmo assistere ad un innalzamento dei giocatori, complice ovviamente anche i vari fuso orari e l’arrivo del weekend. Siamo ancora lontani dai fasti avuti da Cyberpunk 2077 (che radunò a se circa un milione di giocatori) ma i numeri sono davvero notevoli.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco di casa Capcom, vi invitiamo a leggere la nostra recensione: la trovate a questo indirizzo. Vi auguriamo una buona lettura, ricordandovi di restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.