Call of the Sea classificato per Switch in Taiwan

Out of the Blue, assieme a Raw Fury, ha pubblicato la propria avventura in prima persona Call of the Sea lo scorso dicembre (qui la nostra recensione). Ai tempi, comunque, debuttò esclusivamente su Xbox e PC ma, poco dopo, ci è stata l’apertura al resto delle piattaforme, perlomeno verso alcune.

In queste ore però, Gematsu tramite il proprio profilo Twitter ha condiviso un’immagine che mostra la classificazione del titolo sulla console ibrida Nintendo Switch. Ovviamente, non stiamo parlando di un annuncio ufficiale, ma in tali casi è sempre molto vicino alla realtà.

Ora come ora, Call of the Sea è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, arrivando entro questo mese anche su PS5 e PS4 seppur in mancanza di una data d’uscita.