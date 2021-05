Mass Effect Legendary Edition disponibile al pre-load su Xbox, ecco le dimensioni che richiede

Non manca molto ormai per il ritorno della leggendaria trilogia di Mass Effect, la quale sta per ripresentarsi sulle maggiori piattaforme con la Mass Effect Legendary Edition. I giocatori potranno finalmente metter mani sulle versioni estremamente migliorate dei tre titoli.

Stando ad un utente (e più, in queste ore), la trilogia è attualmente già disponibile al pre-caricamento sulle console Xbox. Questo, comunque, richiederà 84 GB di spazio per il giusto funzionamento della produzione. Inoltre, non dimenticate che, al giorno dell’uscita, una grossa patch day one da 11.8 GB sarà necessaria: preparate i vostri storage!

Mass Effect Legendary Edition arriverà il 14 maggio per PS4, Xbox One e PC. Sarà inoltre giocabile su PS5 e Xbox Series X|S solo tramite retrocompatibilità, al momento.