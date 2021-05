Sniper Ghost Warrior Contracts 2: posticipata la versione PlayStation 5

Per i fan di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 possessori di PlayStation 5 arrivano brutte notizie da parte di CI Games. Il team ha infatti annunciato ufficialmente che la versione della nuova generazione Sony è ora posticipata a data da destinarsi per vari problemi scoperti solo durante questi giorni.

Ciò, fanno sapere, non influirà sulla data di lancio sulle altre piattaforme annunciate: il lancio dell’ ambizioso FPS (qui l’ultimo trailer pubblicato) è ancora previsto per il 4 giugno su PS4, Xbox One, Xbox X|S e PC. Nonostante la brutta notizia, CI Games ha comunque fatto sapere che offrirà ai giocatori che giocheranno il titolo su PS5, PS4, Xbox X|S, Xbox One e PC, il primo importante DLC, senza costi aggiuntivi come gesto di buona volontà.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 trarrà vantaggio dalla risoluzione 4K nativa, texture e immagini migliorate e tempi di caricamento SSD più rapidi, sulle console di nuova generazione.

Non avremmo potuto prevedere questi problemi. Tuttavia, vorremmo assicurare ai nostri giocatori che il nostro team altamente esperto, professionale e dedicato sta lavorando duramente con il titolare della piattaforma e il fornitore dell’engine per risolvere i problemi il prima possibile, per assicurarci di poter portare alla comunità PS5 il gioco di sniping di alto livello che stanno aspettando. Offriremo un aggiornamento digitale gratuito alla versione PS5 con tutti gli acquisti fisici e digitali della versione PS4.