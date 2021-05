V Rising: annunciato un survival dai creatori di Battlerite

Stunlock Studios, il team di sviluppo che sviluppò ai tempi il battle royale Battlerite, si getta in una nuova impresa, puntando stavolta su un’impresa del tutto nuova. V Rising si presenta come un survival multiplayer a tinte horror vampiresche. Trovate il trailer d’annuncio in calce.

La produzione adotta una visuale isometrica e, in questo grande mondo open world, giocherete nei panni di un vampiro appena svegliatosi dal suo lungo sonno che cerca fonti di sangue dalle quali attingere per aumentare il proprio potere. Dopo una prima fase, sarà possibile trovare altri giocatori e costruire il proprio castello dal quale iniziare a ricostruire il regno vampiro.

Riprende da Battlerite il combattimento (perlomento in parte), almeno a detta del team di sviluppo, anche perchè dal trailer sottostante non si evince poi granché. Il personaggio del vampiro, fa sapere inoltre, sarà il classico stereotipo, ottimo pretesto per l’acquisizione di nuove abilità, come già accennato sopra.

Attualmente, V Rising è in sviluppo per PC ed è previsto l’arrivo di una beta tramite Steam, piattaforma Valve sulla quale è già aperta la pagina del prodotto.

Risvegliati come un vampiro. Caccia il sangue negli insediamenti vicini per recuperare le forze ed eludere il sole cocente per sopravvivere. Costruisci il tuo castello e prospera in un mondo aperto in continua evoluzione pieno di mistero. Ottieni alleati online e conquista la terra dei vivi.