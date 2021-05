Skullgirls 2nd Encore: annunciato il nuovo personaggio DLC

Autumn Games e lo sviluppatore Hidden Variable hanno annunciato un nuovo personaggio per il picchiaduro Skullgirls 2nd Encore, appartenente al Season 1 Pass e quindi acquistabile come DLC. Il personaggio arriva sotto il nome di Umbrella e arriverà durante l’anno corrente, anche per Skullgirls Mobile.

Mentre Umbrella è ancora in fase di sviluppo, abbiamo voluto condividere alcuni dettagli su dove la sua direzione di gioco si sta dirigendo al momento. Si prega di notare che questo è tutto FORTEMENTE soggetto a modifiche dopo ulteriori test e sviluppo, e i termini usati per descrivere il suo toolkit e gli stati sono un work in progress… Umbrella è un piccolo personaggio con GRANDI swing grazie alla sua arma vivente, Hungern. Mentre è lenta e con opzioni di movimento limitate, può usare mosse speciali per avvicinarsi, seppur con qualche rischio.

La maggior parte dei suoi attacchi coinvolgerà Hungern in qualche modo. L’arma diventerà più affamata man mano che la partita va avanti o dopo aver eseguito determinate azioni, mentre il suo livello di fame influenzerà le sue proprietà di movimento.

Skullgirls 2nd Encore è attualmente disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, vi ricordiamo, è disponibile anche per PS3, Xbox 360 e PS Vita. Potete vedere un trailer qua sotto appositamente pubblicato per il personaggio Umbrella.