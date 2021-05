The Bitmap Brothers Collection 1 arriva su Evercade

The Bitmap Brothers Collection 1 è la nuovissima raccolta nell’ormai ben nutrito parco giochi di cartucce per console portatile (e fissa) Blaze Evercade. Si, avete capito bene, proprio le care vecchie cartucce ROM di una volta, perché il produttore britannico ha deciso di puntare tutto sulla nostalgia presentando non solo una famiglia di console che strizzano fortemente l’occhio al mondo Retrogaming, con una portatile già in commercio ed una appena annunciata in versione casalinga, ovvero Blaze Evercade VS, di cui abbiamo parlato in questa pagina, ma anche una libreria software fisica, con tanto di cartucce pacchettizzate, con libretto a colori e numerate! Si, i nostri sogni più proibiti da retrogamer si sono finalmente realizzati, ed il target a cui punta Blaze Entertainment è proprio quello zoccolo duro di collezionisti amanti del Retrogaming, sia antico che moderno. In particolare la raccolta include cinque titoli di culto sviluppati dal team originale britannico, e curati dallo sviluppatore Rebellion, attuale detentore dei diritti. Trovate la pagina ufficiale del titolo al seguente LINK. Per approfondire la storia del leggendario team di sviluppo britannico vi rimandiamo invece a questa pagina.

Di seguito il testo della presentazione ufficiale alla stampa del titoloThe Bitmap Brothers Collection 1:

Blaze Entertainment è lieta di annunciare un’altra nuovissima collezione che evidenzia alcuni dei migliori giochi nella storia dello sviluppo di videogiochi britannici con The Bitmap Brothers Collection 1 per dispositivi Evercade. Questa nuova collezione, in collaborazione con i proprietari Rebellion, presenta cinque dei migliori giochi del team di sviluppo britannico che è stato soprannominato “Rockstar”. I giochi di questa versione provengono dalle versioni delle console domestiche di questi titoli e sono:

The Chaos Engine (1993)

Speedball (1988)

Speedball 2: Brutal Deluxe (1990)

Speedball 2100 (2000)

Xenon 2: Megablast (1989)

I Bitmap Brothers occupano un posto stimato nell’industria dei giochi britannici. A partire dall’East London nel 1987, nonostante non siano effettivamente fratelli. Debuttando sulla scena con Xenon per Atari ST e Commodore Amiga nel 1987, sono stati i primi sviluppatori che hanno utilizzato l’era della cultura pop degli anni ’80 per darsi un’immagine “cool”. Trasudando stile e mostrando una grande creatività nel curare la loro immagine pubblica, il trio di Mike Montgomery, Eric Matthews e Steve Kelly è diventato sinonimo dei giochi stessi, rendendo The Bitmap Brothers un nome leggendario nel settore dei videogiochi.

In questa raccolta, saremo in grado di giocare ad una vasta gamma di giochi dell’iconico sviluppatore fin dai loro inizi con il titolo di sport da combattimento Speedball e il suo sequel, Speedball 2: Brutal Deluxe, il seguito del già citato sparatutto fondatore, Xenon 2: Megablast e l’apprezzatissimo sparatutto steampunk top-down The Chaos Engine. Completiamo questa raccolta con una delle versioni successive del team con la rara versione PlayStation, Speedball 2100.

La collezione è stata curata dal team di Evercade e dagli attuali detentori dei diritti, Rebellion, al fine di creare un fantastico pacchetto da collezione con la custodia a conchiglia da collezione Evercade, custodia in stile retrò con copertina e manuale su misura. La collezione sarà la numero 22 della line-up Evercade e sarà rilasciata a settembre 2021. Gli annunci di pre-ordine verranno fatti sui social media Evercade alla fine di questa settimana.