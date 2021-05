Resident Evil Village Guida: come sconfiggere i boss

Resident Evil Village è finalmente entrato nelle case di tutti gli appassionati videogiocatori. L’ultima fatica di Capcom ha saputo confermare tutte le buone impressioni della vigilia, affermandosi come uno dei prodotti più imponenti di questa stagione videoludica e più in generale come uno dei migliori capitoli della saga.

Come già abbiamo avuto modo di appurare nella nostra recensione completa, uno dei punti di forza del gioco sono gli antagonisti, a livello d’ispirazione sia tematica sia ludica, capaci di spingere la produzione verso vette qualitative imponenti. Tra questi, spiccano sicuramente i boss, tanto affascinanti quanto spettacolari da affrontare, in boss-fight in alcuni casi al limite del memorabile.

Nella recensione vi abbiamo parlato del livello di sfida non esattamente clamoroso, che specialmente ai livelli di difficoltà più bassi non riesce ad impensierire seriamente il giocatore, e anche quello dei boss (tranne in alcuni casi) è costretto a sottostare a questa verità. Ciò però chiaramente cambia ai livelli di difficoltà più elevati, in cui una buona strategia può risultare decisiva per superare gli scontri più ostici.

Di conseguenza, abbiamo provato a stilare una mini-guida sui boss e su come affrontarli al meglio, chiaramente basata sulla nostra esperienza diretta con gli orrori di Resident Evil Village. Attenzione però: la guida contiene spoiler sull’avanzamento della storia e, dunque, vi consigliamo caldamente non proseguire nella lettura nel caso in cui non vogliate spoilerarvi pezzi più o meno importanti della trama.

Resident Evil Village: lo scontro con Bela, Daniela e Cassandra

I primi scontri “seri” che Resident Evil Village vi costringerà ad affrontare sono quelli con le splendide, quanto letali, figlie di Lady Dimitrescu, divenute già da prima del lancio del gioco tra i personaggi più amati e interessanti. Parliamo di Bela, Daniela e Cassandra che, rigorosamente in quest’ordine, proveranno a strappare la vita dal corpo martoriato del povero Ethan.

Il primo incontro lascia presagire che queste terribili fanciulle siano immuni ad ogni tipo di attacco, cosa in realtà anche vera, se non fosse che, chiaramente, c’è un espediente. Bela, la prima delle tre che dovremo affrontare, fa un po’ da tutorial su come affrontare sia lei sia le sue sorelle: esporle al freddo, cosa che succederà in automatico facendo poi capire come fare successivamente.

Stessa cosa per Daniela: in questo caso, bisognerà aguzzare un po’ di più l’ingegno per sfruttare alcune soluzioni ambientali prima di esporre la fanciulla alla temperatura esterna, per poi sconfiggerla in maniera tutto sommato agevole e veloce.

Il terzo scontro seguirà esattamente lo schema del secondo: una volta trovato l’elemento di level design adatto, la bella vampira sarà inerme, e potrete sconfiggerla con pochi colpi ben assestati.

Lady Dimitrescu

Come abbiamo già avuto modo di dirvi nella recensione completa, per quanto ella sia tra i personaggi più iconici di questo Resident Evil Village, Lady Dimitrescu è soltanto uno dei “quattro lord” del villaggio, nonché il primo boss vero e proprio del gioco. La bella e gigantesca vampira vi darà la caccia per praticamente tutto il tempo della vostra permanenza nel castello, risultando però completamente immune a ogni tipo di attacco. Di conseguenza, in queste fasi bisognerà semplicemente non farsi prendere, fino ad arrivare ad un primo vero e proprio scontro in cui, però, la padrona del castello sarà ancora una volta inattaccabile.

In questo primo scontro, l’unica scelta di Ethan sarà quella di scappare, per poi raccogliere le forze (e non solo, fidatevi!) e prepararsi allo scontro vero e proprio che avverrà poco dopo.

Una volta raggiunto il tetto del Castello Lady Dimitrescu mostrerà il suo vero volto, trasformandosi in una sorta di gigantesca creatura alata che ricorda per certi versi una chimera.

In questa fase, sarà molto importante aver tenuto sotto controllo le munizioni, poiché serviranno veramente tanti colpi per abbattere il titanico avversario, peraltro con una dinamica ben precisa. L’unico modo per ferirla, infatti, è quello di colpirla nella sua parte esposta (facilmente individuabile) per poi prestare attenzione agli assalti dall’alto che esegue subito dopo aver subito qualche colpo. In questa fase vi consigliamo di utilizzare la pistola, che ha un range migliore rispetto al fucile, e dunque sarà meglio arrivare allo scontro con l’arma potenziata, almeno di qualche step.

Donna Beneviento

Lo scontro con Donna Beneviento è uno dei più belli e particolari di tutto Resident Evil Village. La misteriosa signora della Villa Beneviento è infatti un personaggio ambiguo e spettrale, che cammina sempre accompagnata dalla spaventosa bambola Angie, con cui sembra avere un rapporto molto particolare.

Questo rapporto si ripercuote anche sullo scontro vero e proprio, ancora una volta diviso in quelle che sono due fasi non strettamente collegate. Nel primo scontro, in cui Ethan sarà sprovvisto di qualsiasi tipo di arma, bisognerà soltanto scappare e mettersi in salvo, cercando di sfuggire ad una spaventosa creatura che si aggira per i sotterranei della villa. Superato questo step, e una volta avanzati con la storia, bisognerà scontrarsi con il boss vero e proprio, ossia Angie, la spaventosa bambola di cui vi abbiamo parlato poc’anzi.

Lo scontro è da considerarsi più una gimmick rispetto ad una battaglia vera e propria, poiché per poter avanzare bisognerà saper aguzzare l’ingegno e stanare la bambola, che si nasconderà in mezzo alle tante altre bambole della villa.

Per sconfiggerla bisognerà trovarla e colpirla per tre volte: la prima volta la troverete al piano di sotto accanto al letto matrimoniale. La seconda volte sarà invece al piano di sopra, ben nascosta in mezzo alle altre, nell’unica camera accessibile, mentre la terza volta la troverete più vicino del previsto, accanto a uno dei corridoi iniziali. Una volta colpita tre volte scoprirete che in realtà i colpi inflitti hanno raggiunto la stessa Donna Beneviento, la quale cadrà ai vostri piedi non appena terminato lo scontro.

Salvatore Moreau

Il terzo “Lord” da affrontare è Salvatore Moreau, una figura molto particolare e incredibilmente tormentata. L’uomo non sembra infatti desideroso di sangue e distruzione come gli altri, né assetato di potere, ma in realtà è spinto da un’emozione ancor più pericolosa: l’invidia. Moreau vuole entrare a tutti i costi nel cuore di Madre Miranda, per cui nutre una stima infinita, cosa che lo spinge a perdere il controllo proprio contro Ethan, il quale ruberà dalle mani di Moreau un importante oggetto, decisivo ai fini del completamento della storia.

Lo scontro con Moreau è diviso – ancora una volta – in più fasi. Durante il primo incontro bisognerà soltanto liberarsi della melma verde rilasciata dal boss e districarsi attraverso la sorta di labirinto in cui vi bloccherà. Una volta raggiunta “la libertà” e aver proseguito con l’avanzamento, vi ritroverete nel Bacino idrico prosciugato, in cui sarete costretti a scontrarvi con la versione “finale” del boss. Anche in questo caso, infatti, il boss cambierà radicalmente forma, assumendo le sembianze di un gigantesco mostro anfibio, che vi darà la caccia sfruttando tutte le pericolosità di una mappa pensata apposta per mettere il giocatore in difficoltà.

Ancora una volta, il “trucco” sarà quello di resistere nelle fasi in cui il nemico è il invulnerabile, per poi colpirlo quando la sua parte “sensibile” sarà esposta. Nella fase finale dello scontro, il boss inizierà a colpirvi anche con una sorta di fluido acido, il quale sarà in grado di arrecare molti danni al giocatore. Di conseguenza, la scelta migliore è quella di muoversi in continuazione, di esplorare bene tutta l’area (bloccata dalla melma verde) e reperire i tanti oggetti sparsi per essa, per evitare di arrivare alle fasi finali sprovvisti di munizioni o di oggetti curativi.

Lo scontro con Moreau è sicuramente il più difficile tra quelli contro quattro signori e siamo sicuri che saprà impensierirvi non poco.

Heisenberg

Anche lo scontro con Heisenberg sarà scandito da più fasi, di cui le prime consistono nell’affrontare una serie di “minions” liberati dal visionario nemico contro Ethan. Nella primissima fase, Heisenberg vi scaglierà contro un gigantesco nemico con la testa completamente corazzata, che vi sbarrerà la strada che vi separa da Heisenberg stesso. Tuttavia, per quanto possa sembrare uno scontro difficilissimo, la battaglia è molto più semplice di quanto possa sembrare. Per sconfiggere il nemico basterà infatti lasciarsi colpire e poi schivare gli attacchi rapidamente, facendo sì che il nemico si blocchi contro le pareti ed esponga così il suo punto debole, sito sulla parte posteriore.

Dopo averlo sconfitto e raggiunta un’altra area, partirà una lunga cutscene in cui arriverà anche Chris, il quale svelerà diversi dettagli importanti sulla storia ad Ethan. Lo stesso Chris fornirà al protagonista lo strumento necessario per sconfiggere Heisenberg il quale, una volta mutato, assumerà le sembianze di una sorta gigantesco robot. Lo scontro con il boss è ancora una volta da considerarsi più una sorta di gimmick, poiché nelle prime fasi bisognerà soltanto preoccuparsi di evitare gli attacchi del nemico per poi colpirlo con tutta la potenza dell’arsenale messo a disposizione dal buon Chris.

Nella seconda fase, invece, bisognerà concentrare gli attacchi in determinati punti del corpo del nemico per poterlo atterrare e, successivamente, continuare lo scontro. Al netto di quanto potrebbe sembrare, vi assicuriamo che Heisenberg è probabilmente il più debole dei quattro lord da affrontare.

Madre Miranda

Arrivati alla fine dell’avventura l’unico ostacolo che separa Ethan dal salvare la propria famiglia è proprio lei: Madre Miranda. Colei che tiene sotto scacco l’intero villaggio e i suoi abitanti è chiaramente il boss finale di questo Resident Evil Village, nonché il più forte in assoluto.

Lo scontro con Madre Miranda è incredibilmente scenico, splendido, e avviene nel luogo della cerimonia, un’ala del villaggio visibile già all’inizio del gioco ma visitabile soltanto alla fine. Una volta raggiunta Miranda (poco prima di lei c’è il Duca, fate una bella scorta!) inizierà una lunga cutscene, a cui seguirà la battaglia finale di questo roboante capitolo della saga targata Capcom. Miranda è un boss molto agile e veloce e grazie alle sue ali risulta molto difficile da colpire, poiché spesso e volentieri si libererà in volo, sia per attaccare sia per difendersi.

Durante lo scontro, Miranda avrà a disposizione numerosi attacchi con cui danneggiare il giocatore, tra cui la possibilità di scagliare sfere di energia e lanciarsi in picchiata contro Ethan, oltre all’abilità di trascinare il protagonista in una sorta di dimensione oscura in cui diventa praticamente impossibile da evitare, quindi è consigliabile pararli. L’unico modo per evitare gli attacchi della splendida avversaria è quello di colpirla anzitempo, stordendola per un po’, vanificando così i suoi attacchi. Senza entrare troppo nei dettagli, vogliamo farvi un piccolo spoiler: Madre Miranda ha disposizione un attacco incredibilmente pericoloso, in grado di arrecare ingenti danni e in alcuni casi risultare anche letale.

Un po’ come nei “souls-like” è importante dunque memorizzare il moveset del boss, in modo tale da non rimanere mai esposti agli attacchi dell’avversario, che ha come caratteristica principale quella di essere molto aggressiva e di lasciare all’avversario pochi margini per attaccare. Una volta compreso appieno come e quando attaccare, e soprattutto come evitare i suoi attacchi, è tempo di studiare una strategia offensiva, in realtà molto semplice: attaccare senza sosta. I pochi momenti in cui Madre Miranda concede spazi vanno sfruttati appieno, e di conseguenza vi consigliamo di arrivare allo scontro con tante munizioni, in particolare per le armi “speciali” che si sbloccano più avanti nel gioco.

Se fino al boss precedente non se ne è mai sentito il bisogno, Miranda è il primo boss che rende quasi obbligatorio l’aver sbloccato le armi più avanzate, poiché il nemico possiede un numero di punti ferita veramente spropositato. Dopo aver concluso lo scontro, uno scontro piuttosto lungo, gustatevi la lunga sequenza finale, che vi aprirà le porte su quello che sarà il futuro della saga che, dopo questo capitolo, sappiamo che ha tutte le carte in regola per far bene.

Complimenti: avete concluso Resident Evil Village!