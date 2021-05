My Hero Academia: ecco l’omaggio da DC Comics

My Hero Academia è da sempre un prodotto ibrido: uno shonen a tutti gli effetti, contaminato dal fumetto supereroistico nordamericano. L’influenza dei fumetti Marvel e DC è evidentissima nel lavoro di Kohei Horikoshi, ed è anche il segreto che sta dietro all’enorme successo riscosso dalla serie negli Stati Uniti.

E tutto questo amore è stato espresso da Jorge Jimenez, disegnatore di DC Comics che ha lavorato a opere del livello di Batman, Superman e The Super Sons, e che ha voluto omaggiare My Hero Academia con uno stupendo artwork nello stile DC che ritrae Deku e Lemillion, che potete vedere in calce all’articolo.

Lemillion è stato uno dei personaggi principali della quarta stagione dell’anime, lottando coraggiosamente contro Overhaul, anche dopo aver perso il suo Quirk, per riuscire a salvare la piccola Eri, per la quale poi è diventato come un fratello maggiore. Mirio Togata è uno degli studenti più forti della Yuei, ed è considerato, a detta di Eraser Head, il più vicino allo status di numero 1, anche tra i professionisti. Il senpai è diventato un modello per Midoriya, che ha lavorato con lui nell’azienda di Sir Nighteye, il primo sidekick di All Might.

My Hero Academia è nel corso della sua quinta stagione (disponibile su Crunchyroll), e sta mettendo in scena l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto tra la sezione A e la B del corso per eroi della Yuei, ma, stando ad alcune anticipazioni, sembra che questa stagione coprirà anche altri due archi narrativi, uno incentrato sull’Unione dei Villain e la loro lotta contro Re-Destro, l’altro sul periodo di tirocinio di Izuku, Bakugo e Todoroki nell’agenzia di Endeavor.

Non vediamo l’ora di scoprire come studio Bones saprà adattare questi emozionanti archi narrativi!