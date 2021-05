100% Lupo, online il trailer italiano del film animato

Notorious Pictures ha diffuso in rete il trailer ufficiale italiano di 100% Lupo, film d’animazione che verrà distribuito nei cinema il 20 maggio e che avrà le voci italiane delle star Youtube Captain Blazer e Ninna & Matti. Potete trovarlo dopo il salto.

100% LUPO il film d’animazione è tratto dal libro omonimo, scritto dall’autrice Jayne Lyons ed esplora l’imbarazzo di diventare un adolescente, in particolare quando sei un po’ diverso … ok, nel caso di Freddy … molto diverso!

Una divertente commedia dark che uscirà nelle sale italiane con Notorious Pictures il 20 maggio.

Freddy è un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo “branco” di licantropi, ma durante la sua prima trasformazione di luna piena qualcosa è andato storto e si ritrova ad essere, un batuffoloso e ridicolo barboncino rosa! A prenderlo in giro ci pensano i suoi cugini invidiosi, i gemelli Harriet & Chariot, a cui hanno dato voce Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, che tra challenge e scherzi divertenti hanno conquistato oltre mezzo milione di giovani followers). E poi c’è Captain Blazer (Samuele Matteini) che nella vita è il guru dellla community di Fortnite Italia con i suoi 1.32mln di fan su YouTube, qui interpreta il mentore Bruno, leale, onesto e risoluto. Tutti e tre sono rappresentati dal network What The Factory.

SINOSSI

Freddy Lupin, erede alla guida di un’orgogliosa linea familiare di lupi mannari. E’ certo di diventare il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14 ° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si trova trasformato in un feroce… barboncino. Isolato dagli anziani del branco, Freddy ha tempo fino al prossimo sorgere della luna per dimostrare di avere il cuore di un lupo, o rischiare di essere cacciato per sempre. Con l’aiuto di un improbabile alleato, un randagio di strada chiamato Batty, Freddy deve superare il suo aspetto rosa e soffice per dimostrare di essere ancora al 100% Lupo.