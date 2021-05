Castlevania: svelati i nuovi membri del cast

Il 13 maggio Netflix saluterà l’arrivo della quarta stagione di Castlevania, la serie anime originale prodotta dalla piattaforma streaming statunitense in collaborazione con Powerhouse Animation Studios e ispirata al celebre titolo platform di casa Konami. Anche se la stagione sarà l’ultima della serie, il successo è stato tanto che i creatori hanno già annunciato di voler espandere l’universo narrativo, creando nuove serie dedicate ad altri rappresentanti del clan Belmont.

Nel frattempo però la serie sta per fare il suo esordio, e, dal momento che ci saranno alcuni nuovi personaggi che faranno il loro esordio nel mondo dell’anime di Castlevania, Netflix ha rivelato chi sarà a prestar loro la voce.

Tra i nuovi arrivi ci saranno Malcom McDowell (Arancia Meccanica) che interpreterà Varney, Titus Welliver (Lost, Sons of Anarchy) nel ruolo di Ratko, Marsha Thomason (Las Vegas, Lost) come Greta, Toks Olagundoye (Castle, The Neighbors) nel ruolo di Zamfir, mentre Matthew Waterson (Fallout 4) sarà Dragan e Christine Adams (The Whole Truth) presterà la voce all’Alchimista.

Un nuovo cast di voci straordinario per l’edizione inglese dell’opera, che conta su alcuni nomi di vero grido e già ben noti nel panorama cinematografico e seriale. Prepariamoci dunque a vedere la Valacchia preda del caos mentre i vampiri si scatenano e i nostri eroi, ancora separati, dovranno cercare disperatamente una soluzione.