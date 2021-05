Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, il nuovo trailer

Finalmente, dopo tanta attesa, i fan di Sailor Moon potranno vedere arrivare in Italia il nuovo film della saga d’animazione. Originariamente arrivato in Giappone tra gennaio e febbraio scorso (diviso in due parti, dunque), da noi arriverà direttamente su Netflix il prossimo 3 giugno. Ed ora arrivare il full trailer, che trovate dopo il salto.

Naturalmente, essendo stato distribuito tra gennaio e febbraio in originale, girano numerosi spoiler sulla pellicola e vi consigliamo di non leggere nulla in rete per non rovinarvi la sorpresa. Da noi arriverà come Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film e durerà ben 180 minuti!

La pellicola è il sequel di Pretty Guardian Sailor Moon Crystal ed è prodotto dalla TOEI Animation.