Evangelion 3.0+1.0 è il film di maggior successo di Hideaki Anno

La sua genesi sarà stata pure travagliata, ma Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time si sta togliendo moltissime soddisfazioni. Il film finale della saga di Rebuild of Evangelion è diventato immediatamente uno dei titoli più visti in Giappone, arrivando a incassare più di 8.25 miliardi di yen (quasi 76 milioni di dollari).

Questo traguardo ha permesso all’ultima avventura di Shinji Ikari e delle unità EVA di diventare il film di maggior successo della carriera di Hideaki Anno, superando gli incassi di Shin Godzilla, diretto dall’iconico regista nel 2016.

Anno, che recentemente è stato attaccato dal collega Mamoru Oshii, il regista di Ghost in the Shell, per una supposta mancanza di contenuti nelle sue opere, saluta così il suo ennesimo successo, in grado di eclissare gli incassi dei suoi predecessori già nella sua terza settimana di programmazione nelle sale.

Lo scorso aprile era stato lo stesso Anno a notare che i film, ai ritmi a cui stava procedendo, sarebbe diventato il suo più grande successo, e che avrebbe potuto superare i 10 miliardi di yen di incasso. L’opera ha esordito l’8 marzo 2021, dopo ben due rinvii causati dalla pandemia di Covid-19 in 466 sale in tutto il Giappone, facendo segnare anche un nuovo record per gli incassi all’esordio in IMAX.

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time può sicuramente aver messo fine alla saga di Hideaki Anno, ma la vicenda degli EVA continuerà a vivere nel cuore dei fan per molto tempo ancora, come sta dimostrando il successo in sala della pellicola.