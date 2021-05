Spriggan: nuova visual per l’anime Netflix

Non manca molto ormai all’uscita di Spriggan, il nuovo anime firmato Netflix e David Production basato sul manga di Hiroshi Takashige e Ruoji Minagawa, e, nell’attesa che la data arrivi, lo studio d’animazione ha deciso di condividere una nuova visual, dedicata al protagonista dell’opera, Yu Ominae (che potete vedere in calce all’articolo).

Insieme al nuovo poster però, David Production ha anche condiviso novità sullo staff della serie, a cui si sono aggiunti un nuovo aiuto regista, Shohei Miyake (Mob Psycho 100), un director CG, Norihito Ishii, e l’art director Yuji Kaneko (Kill la Kill), oltre a molti altri ancora. Inoltre sembra che il character designer Shuhei Handa sarà anche capo animatore della serie.

La serie vedrà Hiroshi Kobayashi alla regia, con gli script di Hiroshi Seko (L’attacco dei giganti, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen) e sarà prodotto da David Production e Netflix, sulla cui piattaforma esordirà in esclusiva nel 2021. Il protagonista, Yu, verrà doppiato da Chiaki Kobayashi, già noto per le sue interpretazioni in Vinland Saga e Moriarty the Patriot.

La serie si concentrerà intorno a uno studente delle superiori, Yu Ominae, che lavora anche come Spriggan, cioè come agente, per la ARCAM Corporation, allo scopo di proteggere un’antica reliquia di una civiltà ormai scomparsa ma dall’avanzatissima tecnologia per evitare che cada nelle mani sbagliate.

Il manga originale è stato scritto da Takashige e Minagawa a partire dal 1989, e ha già ispirato un film animato nel lontano 1998.