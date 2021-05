Nintendo conferma: “La scarsità di chip ha rallentato la produzione di Switch”

Lo scorso giovedì Nintendo ha annunciato che la sua console ibrida, Switch, è stata un vero successo commerciale, vendendo circa 85 milioni di unità in tutto il momndo. Più di 28 milioni di queste vendite sono arrivate durante l’ultimo anno fiscale, ma soprattutto la compagnia nipponica si aspetta che presto questo numero sia destinato a salire, e si sta preparando a produrre altri 30 milioni di unità di Nintendo Switch entro il 31 marzo 2022.

In questo modo la Switch diventerebbe la console pù venduta di tutti i tempi in casa Nintendo, superando anche la Wii, e la quinta console più venduta in assoluto. Nonostante questo, nella conferenza stampa che è seguita alla pubblicazione del bilancio della compagnia, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa ha confermato che anche la sua azienda è stata seriamente intaccata dalla scarsità di semiconduttori, un problema globale che ha afflitto tutto il settore della tecnologia e ha reso impossibile alla compagnia produrre abbastanza esemplari della sua console. Questo ha creato una certa incertezza sulle capacità produttive dell’azienda.

Queste le dichiarazioni di Furukawa, riportate da Nikkei e VGChronicle:

“A causa della scarsità a livello globale di materiali semiconduttori, non siamo in grado di produrre tutti gli esemplari che vogliamo. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo, ma c’è un senso di incertezza crescente sui nostri piani di produzione. Le nostre proiezioni di guadagno sono basate sull’assunto che saremo capaci di reperire le parti e i materiali, e se la situazione dovesse cambiare, dovremo rispondere rivedendoli”

Nintendo non è la sola compagnia che è stata colpita da questa scarsità di chip e semiconduttori: come già confermato da Sony infatti, questo è uno dei motivi alla base delle difficoltà di produzione di PlayStation 5, e anche Microsoft ha riscontrato le stesse difficoltà con Xbox Series X e S. Secondo il CEO di Foxconn, Young Liu, questa carenza di materiali potrebbe durare almeno fino alla metà del 2022. Si preparano tempi duri per l’industria videoludica?