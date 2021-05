Hunter’s Arena Legends: in arrivo anche su PS5 e PS4

Pubblicato per la prima volta per PC nel luglio 2020 in Early Access su Steam, il battle royale online con elementi RGP Hunter’s Arena Legends sarà presto disponibile anche su PlayStation 5 e PlayStation 4, come ha annunciato lo stesso developer Mantisco tramite il PlayStation Blog. Tra l’altro, è stata programmata una closed beta per il 14 e il 15 maggio (qui per registrarvi).

Hunter’s Arena Legends è un battle royale dove 30 giocatori si cimenteranno in scontri PvP e PvE, ambientato nell’antica era dei Cacciatori dei Demoni. In questo mondo pieno di pericoli, dovremo diventare abili cacciatori per combattere contro i demoni che hanno iniziato ad apparire sempre più frequentemente, come a causa della rottura di un sigillo dimenticato da tempo che li teneva prigionieri. Tuttavia bisognerà prestare attenzione anche agli altri giocatori, perché non è un segreto che a rompere il sigillo sia stato proprio uno dei cacciatori… Senza poterci fidare di nessuno, l’unica opzione sarà quella di sconfiggere chiunque si presenti davanti al nostro cammino, nel tentativo di porre fine al caos che ormai regna sovrano.

Viene inoltre specificato come in Hunter’s Arena non ci si limita a combattere l’uno contro l’altro, perché siamo liberi di scegliere di optare per altre attività, come entrare in un dungeon (sempre a nostro rischio e pericolo) alla ricerca di ricompense, affrontare boss per ottenere oggetti di una certa potenza e salire così di livello più rapidamente.

Nella prossima closed beta potremo scegliere tra 12 diversi Cacciatori, ciascuno dotato di abilità e tecniche nell’utilizzo della spada uniche: Tau, ad esempio, è un demi.beast in grado di infliggere una gran quantità di danni pesanti nonostante il suo aspetto peloso mentre Samjang è un monaco è sceso in campo per ristabilire la pace nel suo mondo e per farlo non esiterà ad evocare una mano del Buddha gigante sui suoi nemici.

Sarà certamente una sfida bella impegnativa.