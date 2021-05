Gearbox in cerca di personale per il prossimo Borderlands

Randy Pitchford, CEO di Gearbox (che ha recentemente completato la fusione con Embracer Group), ha rivelato che lo studio sta attualmente assumendo per il prossimo “grande” gioco di Borderlands. Giusto lo scorso giovedì, Pitchford si dava da fare su Twitter per soffocare l’idea che Gearbox stesse solo assistendo alla lavorazione di un titolo spin-off della nota serie, una voce che era stata diffusa dall’insider del settore Jeff Grubb tramite il suo popolare programma di game news su YouTube.

Pitchford ha così postato vari tweet in cui afferma che questi rumor non sono “accurati” e che tutti i futuri giochi di Borderlands, siano essi capitoli principali o semplici spin-off, saranno sempre sviluppati esclusivamente da Gearbox. Il CEO ha poi proseguito a stuzzicare la curiosità dei fan su un nuovo titolo di Borlderlands, rivelando che lo studio sta assumendo per “il grande” gioco. Che si tratti di un nuovo capitolo oppure del vociferato spin-off in lavorazione che Pitchford non ha comunque smentito? A quanto pare, per avere una conferma dovremo aspettare un annuncio ufficiale. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!