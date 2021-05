The Witcher 3: l’update next gen utilizzerà mod create dai fan?

Come ben sappiamo, The Witcher 3 ha una vasta modding community su PC, con fan devoti che hanno apportato le loro personali migliorie e peculiarità a quello che è effettivamente uno degli RPG più riusciti di sempre. A quanto pare, anche la stessa CD Projekt Red ha apprezzato questo fatto, arrivando addirittura a prendere in considerazione l’idea di inserire alcune di queste mod nel suo prossimo aggiornamento next gen.

Come ha riportato Kotaku, Halk Hogan, creatore del progetto The Witcher 3 HD Reworked Project (abbreviato HDRP) ha recentemente pubblicato – dopo un lungo periodo di silenzio – un update al riguardo su Nexus Mods, dicendo che recentemente la nota azienda polacca è entrata in contatto con lui e che è “molto probabile” che il suo lavoro di modding verrà incluso nel prossimo aggiornamento next gen del gioco.

Ciao, miei cari amici! So di aver annunciato una nuova anteprima HDRP all’inizio di marzo, ma alla fine sono rimasto in silenzio per tutto il tempo. Mi dispiace di tutto questo. Ma, in cambio, ho delle buone notizie ed anche il motivo per cui sono stato così tranquillo e per cui non ho molto da mostrare. Penso che la notizia più importante sia che ho ricevuto un messaggio ufficiale da CDPR riguardo una collaborazione. Anche se non è ancora certo, è molto probabile che l’HDRP sarà incluso nell’aggiornamento next gen ufficiale. Vi terrò informati sui prossimi sviluppi.



Nel frattempo, CD Projekt RED ha confermato la cosa dichiarando a Kotaku che, anche se non sono stati raggiunti accordi con nessuno, la software house polacca è “in trattative con i creatori delle varie mod“.

Oltre ai nostri sforzi di sviluppo sulla prossima versione next gen di The Witcher 3: Wild Hunt per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, siamo anche in trattative con i creatori di varie mod per la versione 2015 del gioco.Al momento, tuttavia, non abbiamo accordi vincolanti con nessuna di queste parti.

Speriamo di poterne sapere di più nei prossimi giorni! Noi di GamesVillage.it vi terremo ovviamente aggiornati. Nel frattempo vi ricordiamo che The Witcher 3 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.