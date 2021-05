Super Zoo Story: gli sviluppatori rispondono alle diatriba sulle somiglianze con Stardew Valley

Super Zoo Story è un gioco in sviluppo da parte di una coppia (moglie e marito), un “simulatore di zoo open world con elementi RPG”. In questi giorni sono nate sui social delle discussioni riguardanti la somiglianza tra questo gioco e Stardew Valley, tanto da dover scrivere un comunicato a riguardo, che potete leggere per intero nel tweet in fondo alla notizia.

Il messaggio arriva il giorno dopo che un fan ha chiesto al creatore di Stardew Valley Eric Barone (su Twitter con il nome ConcernedApe), cosa ne pensasse di Super Zoo Story, dopo aver creduto che potesse essere un’espansione di Stardew Valley. Barone ha detto di non avere problemi se alcuni giochi si ispirano al suo (lui stesso dice di essersi ispirato a Harvest Moon), ma ha fatto capire che con Super Zoo si è andati un po’ oltre. Nello specifico ha detto che, anche se non fossero stati presi i suoi asset, ogni sviluppatore dovrebbe avere quantomeno il proprio stile, aggiungendo: “può confondere le persone perché sembra così simile che potrebbe essere scambiato per un mio lavoro”.

Ihor, co-creatore di Super Zoo Story, ha scritto sui social media rispondendo ai fan di Stardew Valley e a Barone stesso: “Io e mia moglie siamo fortemente ispirati da giochi incredibili come Harvest Moon e Stardew Valley e vi assicuriamo che non è mai stata nostra intenzione copiare da altri giochi. Tuttavia, dobbiamo concordare sul fatto che alcune immagini sembrano simili a Stardew Valley.”

“A volte, come sviluppatori appassionati, vediamo con i paraocchi e diventa più difficile giudicare noi stessi in modo obiettivo”, ha continuato. “Confesso personalmente di essere stato sulla difensiva e, di conseguenza, di essere stato preso di mira in modo inappropriato”.

Il co-creatore si scusa pubblicamente con i fan di Stardew Valley e il suo creatore Eric Barone (la loro intenzione è quella di ispirarsi ad un genere per farlo crescere, non danneggiarlo copiandolo), affermando che tutti gli asset troppo simili a Stardew Valley verranno ridisegnati e che pubblicherà aggiornamenti sulla “produzione artistica e sul design”.

Vi lasciamo al tweet qui sotto aggiungendo che Super Zoo Story non ha ancora né una data di rilascio né una piattaforma.