FIGHT FOR VENGEANCE, novità in arrivo per Mega Drive

FIGHT FOR VENGEANCE è un gioco per SEGA Mega Drive nuovo di zecca, che si accinge a debuttare sul mercato per la gioia di tutti gli amanti del Retrogaming, ed in particolar modo per quelli che adorano il periodo, indimenticabile, dei Sedici Bit. In particolare si tratta di una produzione proveniente dal Brasile, territorio in cui, come è noto, il Mega Drive ha avuto una vera e propria seconda vita, grazie alle riedizioni brasiliane frutto di un accordo tra SEGA e Tectoy.

Da pochi giorni è finalmente possibile possibile prenotare FIGHT FOR VENGEANCE, il nuovo picchiaduro 2D per la console sul portale specializzato PSCD Games. Il titolo si presenta infatti su una reale cartuccia fisica, ma purtroppo sprovvisto di confezione. Il gioco creato dagli sviluppatori brasiliani richiama parecchio lo stile dei picchiaduro in voga sulla console a sedici bit negli anni novanta, ed è sicuramente una ottima aggiunta per una collezione del sistema. Trovate la pagina ufficiale del gioco al seguente LINK.