eFootball PES 2021: 6 punti per la Juve, 4 per la Roma nell’eFootball.Pro

Si sta svolgendo oggi la nona giornata dell’eFootball.Pro, torneo Esport di eFootball PES 2021, che vede sfidarsi 10 team, tra cui anche la Juventus e la Roma. Alle 13:15 si è svolta la partita dei bianconeri contro il Manchester United. Alle 15:05 si è giocata invece quella dei giallorossi contro lo Schalke 04. La Juve è riuscita a vincere il primo match per 1-0 (con gol di Ettorito), per poi bissare il successo nella seconda gara per 3-2. Quattro punti invece per la Roma, che dopo la vittoria del primo match (2-0), sono riusciti a strappare il pareggio nella seconda con gol di Roksa al 91esimo.

In attesa dell’ultimo match tra Arsenal e Celtic, Roma e Juve sono in testa alla classifica, insieme con 31 punti.

Qui sotto potete vedere il filmato intero della partita della Juve e della Roma.

La scorsa settima era stata invece la Roma a portare sei punti in classifica, mentre la Juventus 4.