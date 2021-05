Sea of Stars: mostrati i lanciatori nell’ultimo filmato

Come spesso succede nei fine settimana, Sabotage Studio pubblica dei filmati relativi a Sea of Stars. Poco fa infatti è stato fatto uscire un video in cui si vede un combattimento contro i throwers (lanciatori). Come si può notare, questi nemici lanciano delle bombe tramite la tecnica Boomsplosion, che colpisce tutto il party (nel video il party è formato da Zale, Valere e Garl).

Ricordiamo che Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro. Precedentemente era stato pubblicato un trailer animato con il Giant Slug, e una lunga live streaming in cui veniva mostrato il dungeon Moorlands.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Con la promessa dello stile di Sabotage, Sea of ​​Stars mira a modernizzare il classico gioco di ruolo in termini di combattimento a turni, narrazione, esplorazione e interazioni con l’ambiente, pur offrendo una fetta sostanziosa di nostalgia e buon vecchio, semplice divertimento .

Il gameplay per il combattimento include l’input del giocatore attivo durante le animazioni di attacco (colpi a tempo), attacchi combo multi-personaggio, potenziamento e opzioni di difesa strategica per ostacolare i nemici mentre stanno canalizzando un potente attacco o incantesimo. Per un’esperienza più coinvolgente, non ci sono incontri casuali o transizioni per separare i campi di battaglia e no grinding. Sia l’esplorazione che il combattimento avvengono nello stesso ambiente.

Nuota, arrampicati, volteggia, salta giù o solleva le sporgenze mentre corri per il mondo con un sistema di esplorazione basato sull’esperienza platform che si libera dal classico movimento bound to the grid.

La nostra pipeline di rendering su misura consente la creazione di un mondo mozzafiato che prende vita spingendo i limiti dei giochi di pixel art 2D.

Decine di personaggi originali e archi narrativi ti condurranno in un viaggio avvincente. A volte epico, a volte spensierato e altre volte emozionante, Sea of ​​Stars fa il suo dovere di gioco di ruolo esplorando i temi classici dell’avventura e dell’amicizia, pur essendo pieno zeppo dei colpi di scena e di eventi inaspettati che ti aspetteresti da una produzione Sabotage.

Ogni sistema è stato analizzato a fondo per creare un’esperienza che rispetti i classici retrò, rielaborando alcuni elementi per offrire un’esperienza modernizzata priva di fastidiose perdite di tempo.