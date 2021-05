Dragonball Super: annunciato il nuovo film!

Nel 2018, con l’adrenalinica conclusione dell’arco narrativo del Toneo del Potere, l’anime di Dragonball Super si è interrotto, lasciando tutti i fan della serie di Toyotaro, sequel dell’opera iconica di Akira Toriyama, con il fiato sospeso. Nonostante il manga sia continuato infatti, con due archi narrativi di grande successo come quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica e quello di Granolla il Sopravvissuto (ancora in corso), dell’anime non c’è stata più alcuna notizia.

Ebbene finalmente il tormento dei fan si è concluso. Anche se non si tratterà della tanto agognata serie animata (nella quale gli appassionati non smettono comunque di sperare) infatti, l’anime dedicato a Goku e ai guerrieri Z tornerà, almeno stando a quanto è emerso da un leak di Toei Animation Europe, che preannunciava l’arrivo del secondo film di Dragonball Super.

La prima pellicola dedicata all’opera di Toyotaro infatti, Dragonball Super Broly, aveva fatto il suo esordio nel dicembre 2018, proprio al termine del Torneo del Potere. E ora un nuovo lungometraggio arriverà a fargli compagnia, e verrà annunciato proprio durante il Goku Day, la giornata di celebrazioni dedicata al nostro Saiyan, che Toei sta pubblicizzando da settimane.

Uscito nel 2015, l’anime di Dragonball Super è andato in onda per tre anni, fino appunto al marzo 2018, quando si è concluso insieme all’arco narrativo del Torneo del Potere. Gli animatori si sono dunque concentrati sulla produzione del lungometraggio dedicato a Broly, che ha reso canonico uno dei più amati villain della storia dell’opera di Toriyama (comparso finora soltanto in pellicole non canon).

L’interesse per questo nuovo film è più vivo che mai, soprattutto alla luce del successo sempre maggiore che le pellicole anime sembrano riscuotere sul mercato occidentale, con il recente fenomeno Demon Slayer a mostrare la via e ad assommare risultati straordinari anche negli Stati Uniti.

Ora i fan non vedono l’ora di scoprire quali possano essere i piani di Toei Animation per la serie animata. Non bisogna trascurare la possibilità che si prosegua per un po’ soltanto con dei lungometraggi, ma in fin dei conti ci sono già due corposi archi narrativi da adattare, e tutto l’inesplorato potenziale del personaggio di Broly. Insomma, ci sarà davvero di che divertirsi!