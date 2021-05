My Hero Academia: un nuovo sketch per una nuova eroina

Nell’ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia ha fatto il suo esordio, all’interno dell’anime, una delle studentesse della classe 1-B, Pony Tsunotori, arrivata al liceo Yuei in un programma di scambio internazionale e originaria degli Stati Uniti. Anche se la ragazza aveva avuto una breve apparizione nella seconda stagione dell’anime, durante l’arco narrativo del Festival Sportivo, si era trattato di poco più che una comparsata.

Quest’ultimo episodio invece dà molto spazio a Pony e al suo particolarissimo Quirk, Horn Cannon, che utilizza durante la terza sfida dell’Addestramento Congiunto. Un esordio che ha entusiasmato moltissimo l’autore dell’opera, Kohei Horikoshi, che ha voluto dedicare a Pony Tsunotori un veloce e divertente schizzo (che potete vedere in fondo all’articolo) che la ritrae in compagnia di alcuni altri studenti della Yuei (tra cui un perplesso Shoto Todoroki), tutti quanti con le sue corna in testa.

La quinta stagione di My Hero Academia (disponibile in simulcast su Crunchyroll) si sta imponendo come una delle serie più seguite in Giappone, dove sta scalando le classifiche streaming. La serie sta seguendo l’Addestramento Congiunto delle classi 1-A e 1-B, che è giunto, sul risultato di parità, al terzo scontro, durante il quale la squadra della sezione A, composta da Tenya Iida, Shoto Todoroki, Mashirao Ojiro e Mezo Shoji affronterà quella della B, con Tetsutetsu Tetsutetsu, Juzo Honenuki, Sen Kaibara e infine, Pony Tsunotori.

Durante questo episodio abbiamo potuto vedere la prima parte dello scontro, durante il quale i membri della 1-B, grazie alla loro capacità di pianificare una strategia, sembrano avere un decisivo vantaggio sui membri della 1-A, che saranno costretti a dar fondo a tutte le loro capacità per tener testa ai temibili rivali. Se volete scoprire come andrà a finire lo scontro però dovremo aspettare la prossima puntata, nella quale la battaglia si concluderà.