Enlisted: disponibile un nuovo trailer live action

Enlisted è in questo momento in open beta per tutti su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 e, mentre migliaia di giocatori provano il titolo FPS della Gaijin Entertainment, quest’ultimi pubblicano un nuovo trailer live action.

La pubblicazione, tuttavia, non è casuale. Infatti è stato pubblicato il giorno 8 maggio in occasione della Festa dell’Europa e, contemporaneamente, tale trailer ricorda che a breve arriverà la nuova campagna Battle of Berlin.

GamesVillage vi ricorda che Enlisted è attualmente disponibile in open beta su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, attestandosi come “l’FPS della next-gen”.

Guida la tua squadra di soldati in combattimenti su larga scala, con fanteria, veicoli corazzati e aerei che combattono insieme sui campi di battaglia più famosi della seconda guerra mondiale.