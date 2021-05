Open Country si mostra in un nuovo gameplay trailer

Annunciato lo scorso marzo, 505 Games e Funlabs si sono muniti di un nuovo trailer da mostrare ai futuri giocatori del survival in arrivo su PC e Xbox One. Il video dona una buona panoramica su quello che sarà il gameplay della nuova produzione.

Come cacciatore nelle terre selvagge, dovrete sopravvivere, cacciare (in senso sportivo), pescare e, insomma, fare ogni genere di attività che vi possa far rimanere in vita. Il tutto però, viene posto in modo del tutto accessibile, non relegando alla parola “survival” il significato di “hardcore”.

Inoltre, sempre tramite il video che trovate in calce, siamo venuti a sapere che vi sarà una “gran quantità di missioni narrative”. Vedremo 505 Games e Funlabs cosa porteranno ai giocatori amanti della natura selvaggia, ricordandovi che Open Country è previsto per il 5 giugno su PC e Xbox One.

La natura selvaggia non è per i deboli di cuore ma, se lavori sodo, diventi abile nella caccia e nella creazione di oggetti, impari a sfruttare l’ambiente e diventi tutt’uno con la natura, anche tu puoi diventare un vero Maestro Escursionista e fare di Open Country la tua casa.