PlayStation Vita: il PlayStation Store non accoglierà più giochi a partire da quest’estate

Sebbene Sony ha recentemente annunciato che il PlayStation Store di PlayStation 3 e PlayStation Vita non verrà rimosso, sono arrivate delle notizie legate proprio all’ultima console portatile dell’azienda, resa in commercio sul mercato il 22 Febbraio 2012. Il piccolo gioiellino portatile di casa Sony, ha avuto una storia con alcune esclusive che inizialmente hanno conquistato i giocatori, come Uncharted L’Abisso Oro e Killzone Mercenary.

Però, secondo quanto annunciato nel corso delle ultime ore, il PlayStation Store non accoglierà più giochi di PlayStation Vita a partire da quest’estate, non fornendo alcuna data precisa. Quindi, tra pochissimi mesi, la suddetta console portatile non riceverà più alcun gioco sullo store targato Sony, ma sarà ovviamente possibile continuare ad acquistare i giochi precedentemente pubblicati e gli ultimi che usciranno a breve.

Sad news – it seems that the old deadlines for new digital releases on PSVita are still valid. That is, the store will continue to work for customers, but the games will stop coming out this summer😞 #VitaIsland #Vita2021

— Sometimes You 🎮📺🕹️ (@Pinkerator) May 6, 2021