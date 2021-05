Kakao Games: Archeage 2 verrà lanciato nel 2024

Kakao Games ha rilevato ieri i suoi dati finanziari del primo trimestre e le entrate sono leggermente diminuite. Nella teleconferenza, Kakao ha detto che è al lavoro su un paio di titolo, tra cui un gioco per cellulare descritto come un MMORPG.

Ma più importante è il sequel di Archeage, che è attualmente previsto per il 2024. Il cratore di Archeage ha confermato di essere ancora nelle primissime fasi di sviluppo e che utilizzerà il motore grafico di Unreal Engine 5.

Per i giochi non F2P, hanno molte aspettative per il lancio di Elyon in occidente, ma a causa del COVID-16 stanno rallentando i progressi di lancio.

Puoi controllare il rapporto trimestrale di Kakao e la teleconferenza sulla pagina di Kakao Games.