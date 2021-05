Lost Judgment: non arriverà su PC

Lost Judgment, il sequel dello spin-off di Yazuka del 2018, è stato svelato ufficialmente oggi. Ricordiamo che è stato annunciato per PlayStation e Xbox e per un breve periodo ci si aspettava che lo avremmo ricevuto anche su PC. Infatti il sito web di Sega Japan lo aveva elencato per Windows 10 e Steam.

Ma non sarà cosi, tramite un annuncio ufficiale di SEGA, il gioco è stato annunciato solo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, e la casa sviluppatrice non ha intenzione di portare il titolo su PC in questo momento.