Super Animal Royale: annunciata con un trailer la versione Xbox

Tramite il canale ufficiale YouTube di Xbox è stato pubblicato un nuovo trailer per Super Animal Royale, un originale battle royale top down 2D originariamente uscito su Steam e con una mole di recensioni positive.

Qui sotto potete trovare il suddetto video, il quale preannuncia che dal giorno 1 giugno sarà disponibile in versione “preview”, che altro non è che un sinonimo della versione ad “Accesso Anticipato” sulla piattaforma Valve. Sarà disponibile sia per Xbox One che Xbox Series X|S e approderà, naturalmente, anche su Xbox Game Pass.

Lotta per la sopravvivenza! Super Animal Royale è un frenetico battle royale 2D dall’alto da 64 giocatori, in cui animali assassini combattono con zanne, artigli e mitragliatrici in un parco safari abbandonato.