Venom – la furia di Carnage, ecco il primo trailer

Come vociferato nelle scorse ore, Sony Pictures ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Venom – La furia di Carnage (in originale Venom: Let there be Carnage), sequel del Venom del 2018 diretto da Ruben Fleischer e che, nonostante alcune critiche, è diventato un grande successo commerciale al botteghino. Trovate il trailer (in versione originale e anche in italiano) dopo il salto.

Come anticipato nella scena post-titoli di coda del primo film, in questo sequel vedremo Eddie Brock a.k.a. Venom scontrarsi contro il serial killer Cletus Kasady che si sdoppierà in Carnage, la nemesi più importante del personaggio nei fumetti originali. Tom Hardy riprenderà i panni di Brock mentre Woody Harrelson interpreterà Kasady/Carnage. Nel cast rivedremo anche Michelle Williams e Reid Scott. Tra le new entry Larry Olubamiwo, Naomie Harris e Stephen Graham. La regia di questo film è affidata ad Andy Serkis.

Ispirato al fumetto della Marvel, il sequel è scollegato dal Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios ma, come già anticipato dalla Sony Pictures (che lo produce) sarà comunque ‘legato tecnicamente’ a quell’universo essendo uno spin-off dello Spider-Verso e dello Spider-Man interpretato da Tom Holland. La pellicola sarà distribuita nei cinema a partire dal 24 settembre 2021.