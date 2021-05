Lost Judgment Anteprima: alla ricerca della vera giustizia

La serie di Yakuza nel suo ciclo vitale ha visto diversi spin-off: da Kenzan e Ishin, capitoli ambientati nell’era dei samurai, a Yakuza: Dead Souls, videogioco che vedeva Kazuma Kiryu e compagni alle prese con un’apocalisse zombi. I titoli appena menzionati non ebbero il successo sperato, tant’è che dei tre citati, soltanto l’apocalisse zombi arrivò in Europa su PlayStation 3, ricevendo una discreta approvazione dal grande pubblico. Come è noto ormai da tempo, l’attuale successo della serie nel nostro continente è dovuta alla maggiore diffusione dei titoli a stampo nipponico, che ha avuto un enorme boom durante la prima metà della scorsa generazione di console: similarmente a quanto accadeva nel 1997 con Final Fantasy VII, i titoli provenienti dal Sol Levante si sono avvicinati ai videogiocatori occidentali, permettendo così ad opere un tempo incomprese o racchiuse nella gabbia della nicchia, di farsi conoscere e di godere un meritato successo. Meglio ancora quando arrivano nel nostro bel paese localizzati in italiano: non è un segreto che il pubblico nostrano sia alquanto restio dall’approcciarsi ai titoli tradotti in lingua inglese, e SEGA meglio di tutti ha capito che talvolta investire sullo stivale tricolore porta i suoi vantaggi. Così nel 2019 pubblicò in Europa Judgment (Judge Eyes: Shinigami no Yuigon in Giappone), lo spin-off di Yakuza con protagonista il detective Takayuki Yagami, presentandosi con la tanto desiderata localizzazione italiana.

Judgment (QUI per la recensione dell’edizione next-gen) è stato particolarmente apprezzato dai nostri connazionali, e il 7 maggio durante il “Judgment Day”, l’azienda madre di Sonic: The Hedgehog ha finalmente presentato Lost Judgment, seguito dell’action in terza persona. Stando alle parole del sorriso smagliante di Toshihiro Nagoshi, il titolo nasce dalla forte volontà dei fan nel vedere un sequel dell’ex-avvocato Yagami, coinvolto questa volta in un nuovo caso estremamente complesso. Il trailer d’annuncio e le relative informazioni rilasciate da SEGA, con tanto di gameplay, hanno svelato molti dettagli sul nuovo capitolo e noi di Gamesvillage ve ne vogliamo parlare in questa nuova e succulenta anteprima.

Lost Judgment: il ritorno del detective Yagami!

Lost Judgment vedrà Takayuki Yagami alle prese con una nuova indagine che metterà a dura prova la sua fiducia nella giustizia. Nel processo che vede Akihiro Ehara colpevole del reato di molestie sessuali, l’imputato confesserà un omicidio avvenuto in Yokohama, il cui cadavere sembra non essere stato ancora riconosciuto. A sua detta, si tratta di Hiro Mikoshiba, il quale in passato ha strappato la vita del figlio di Ehara, eppure nonostante il fatto avvenuto, l’omicida non ha mai subito un processo. L’avvocatessa difensore Saori Shirosaki non tarderà a contattare il detective Yagami per investigare a fondo nella vicenda, che sembra mettere in dubbio l’efficienza del sistema su cui si forgia la giustizia giapponese. Nel trailer d’annuncio presentato da SEGA abbiamo modo di rivedere alcune vecchie conoscenze della precedente avventura dell’ex-avvocato, tra cui il suo amico inseparabile Kaito, insieme a Sugiura e Toru Higashi, che seguiranno il caso nelle strade di Yokohama. L’omicidio di Mikoshiba sembra rappresentare quel che viene definito il delitto perfetto poiché il principale sospettato si avvale di un alibi di ferro, eppure man mano che si avvicineranno alla verità, verrà svelata una rete cospiratrice di varie fazioni che traggono vantaggio dai punti deboli del sistema giudiziario. Sarà così che la fiducia nel sistema posta da Yagami verrà messa in discussione, costringendo il protagonista a ripensare al suo ideale di giustizia. Tuttavia, il caso Mikoshiba sembra essere un enorme tabù, a tal punto che coloro che incroceranno il detective durante la storia lo metteranno in guardia, raccomandandogli di non spingersi troppo oltre o sarà persino troppo tardi.

Ciò che possiamo osservare dal video dell’annuncio è come la storia si arricchirà di suspance e connotati “dark”, rendendo Lost Judgment un appetibile thriller che promette di stupire coloro che hanno richiesto a gran voce tale seguito. Toshihiro Nagoshi, nonché producer del team Yakuza, ha rivelato che le ambizioni per tale progetto, hanno spinto lo studio a realizzare persino mille minuti di registrazioni audio del doppiaggio per i filmati della storia, mentre lo script ha richiesto uno spropositato quantitativo d’ore per essere completato. Sembra infatti che gli autori della serie Yakuza si siano spinti oltre i propri limiti per la realizzazione del sequel, superando in diversi modi il suo predecessore. Un dettaglio interessante snocciolato invece da Takuya Kimura, l’attore che interpreterà nuovamente il ruolo di Yagami nell’atteso seguito, indica la presenza di una scuola superiore persino esplorabile, la quale custodirà al suo interno una varietà di sotto trame che interesseranno il detective e alcuni comprimari. Stando alle parole di Kimura, la storia proverà anche ad allentare la tensione con degli spezzoni comici, in modo tale da rendere più godibile il titolo. Hazuki Kosokawa, Studio Producer, svela a riguardo una delle novità del gioco: ad arricchire la narrazione, vi saranno dei contenuti secondari come le “school stories”, ossia un manipolo di storie secondari che coinvolgeranno gli studenti della scuola di Yokohama. Infatti tale contenuto secondario si opporrà alla serietà della main quest, spezzando la tensione tra risate e lacrime con pezzi di vita adolescenziale alquanto coinvolgenti. Il caso Mikoshiba sarà estremamente complicato e delicato da seguire, a tal punto da mietere un’altra vittima pur di intimorire l’investigatore, e chissà fino a che punto si spingerà il buon Yagami per raggiungere la tanto ricercata verità schiacciante, quella che nemmeno un sistema giudiziario imperfetto può ignorare.

La strada tracciata dal seguito

Vi è stato spazio anche per il gameplay durante la diretta del sette maggio. Infatti, intervistati soprattutto dalle testate internazionali, Nagoshi e Kosokawa hanno svelato che la serie di Judgment seguirà i canoni dei “classici” Yakuza, optando per un sistema di combattimento action da mischia. Come nel primo capitolo, Lost Judgment vedrà Yagami combattere gli avversari con diversi stili d’arti marziali, tra cui quello della Gru e della Tigre, già presenti nella prima iterazione. La new entry invece è lo stile del “Serpente“, con il quale l’investigatore sfrutterà la forza degli avversari per colpire quest’ultimi, attendendo il momento giusto per contrattaccare con colpi letali quanto un morso del rettile. Nelle sequenze illustrate, possiamo osservare come il protagonista sopraffa i nemici con la forza bruta dello stile della tigre, dominando nel corpo a corpo con i singoli avversari rilasciando tutta la sua furia attraverso i pugni; o come con lo stile della Gru, riesce a a scaraventare a terra i nemici con colpi acrobatici che sfidano la fisica. In questo modo, la brutalità dei combattimenti si unisce alla spettacolarità delle tecniche d’arti marziali, il tutto esibito da una gestualità affascinante con cui queste mosse vengono eseguite. Anche tutto l’apparato dedicato alle indagini è stato migliorato, a partire dagli inseguimenti che danno finalmente sfogo alle doti atletiche di Yagami. Infatti vediamo il detective rincorrere i sospettati saltando addirittura sulle macchine ingorgate nel traffico, o addirittura calciare un pallone in pieno stile Detective Conan per atterrare l’obiettivo in fuga. Nelle sequenze mostrate notiamo come il detective possa agire in maniera silenziosa sfoggiando soprattutto un po’ di stealth, o di come riesca ad avvicinarsi all’obiettivo passando per vie secondarie come sporgenze o correndo sui muri. Il detective inoltre si avvarrà di alcuni strumenti che gli permetteranno di aggirare la sorveglianza, distraendo quest’ultima e passando alle sue spalle.

Attraverso le gli eventi secondari che coinvolgeranno la scuola superiore di Yokohama, luogo in cui l’ex-avvocato cercherà informazioni sul caso Mikoshiba, si pareranno davanti diversi mini giochi i quali sono diventati ormai un marchio di fabbrica per il team Yakuza. L’obiettivo di questa attività secondaria lega Yagami agli studenti in scenari comici, tristi e sofferenti, avvicinando il giocatore a contesti adolescenziali. Gli sviluppatori hanno confessato di aver impiegato molti sforzi in questo aspetto di Lost Judgment, tanto da curare nei minimi dettagli le aule, i corridoi, i piani, la palestra e la terrazza dell’istituto, modellando stanza per stanza in modo tale da rendere quanto più reale possibile la scuola. Tra le nuove attività troviamo il pugilato e un rythm-game che porterà Yagami a danzare con gli alunni. Infine, viene presentato anche un mini gioco che ricalca il buon vecchio Robot Wars, dove dei robot combatteranno tra loro all’interno di un’arena; un’altra attività che è stata mostrata è quella dello skateboarding, di cui però non sono state svelate informazioni a riguardo. Come avrete intuito, il nuovo Judgment è ambientato principalmente a Yokohama, riprendendo dunque l’ambientazione che ha caratterizzato gli avvenimenti di Yakuza: Like a Dragon. La celebre città portuale, insieme a Kamurocho, sarà teatro degli eventi che coinvolgeranno l’ex membro della famiglia Matsugame. La quotidianità cambierà a seconda dell’orario della giornata, rivelando man mano varie sfumature che la contraddistinguono. La presentazione non ha soltanto esibito trama e gameplay, già da di per sé promettenti, ma ha anche mostrato alcuni dei passi in avanti fatti dal Dragon Engine. Grazie soprattutto all’applicazione del ray tracing, Yokohama di notte ne guadagna in bellezza, con le luci della vita notturna ad illuminare le acque che attraversano la città. Possiamo notare soprattutto un livello di dettaglio decisamente maggiore per il modello di Yagami, tanto da rendere ancor più realistiche le sue espressioni facciali nei filmati di gioco. Sarà importante inoltre mantenere un frame rate che sappia esprimere i combattimenti action al massimo della loro forma, e sotto questo punto di vista pare che il titolo proponga delle ottime premesse.

Data d’uscita: 24 settembre 2021

Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S

Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Lost Judgment, in arrivo il 24 settembre in tutto il mondo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S sembra compiere tutti i doveri imposti ad un qualsiasi sequel. SEGA promette un prodotto che supera i limiti del proprio predecessore migliorando diversi aspetti di quest’ultimo, dal sistema di combattimento alla controparte investigativa, il tutto unito da una trama ricca di suspance che metterà a dura prova le convinzioni del detective Takeyuki Yagami. Gli autori di Yakuza sembrano essersi messi veramente a dura prova con l’obiettivo di superare sé stessi, e noi non vediamo l’ora di vedere di che pasta è fatta la loro nuova creatura.