Metroid Prime 4: vendite al top per Jeff Grubb

Mentre non sappiamo praticamente nulla di Metroid Prime 4, che dopo il suo breve teaser d’annuncio avvenuto durante l’E3 2017 da parte di Nintendo ha fatto perdere completamente le sue tracce. Noi non sappiamo neppure se il titolo verrà pubblicato nel 2021, nel 2022 o addirittura nel 2023, ma secondo il giornalista Jeff Grubb il gioco debutterà col botto.

Tramite Twitter, il buon Grubb ha diramato le vendite di alcuni giochi, soffermandosi anche su quelle future del gioco di Retro Studios:

Parliamo dunque di una previsione che al momento non può essere considerata molto attendibile, dato che lo sviluppo parrebbe essere ancora ben lontano dall’essere completato.

Everyone is pointing to the franchise's past, and I get it. It has had moderate sales. But the present actually matters more than the past. And the Switch has more people buying more games than ever.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 9, 2021