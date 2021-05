PlayStation 5: problemi di scorte anche per il 2022

Se speravate di poter acquistare PlayStation 5 in tutta tranquillità a partire dall’anno prossimo, Sony ha delle brutte notizie per voi. In una nota consegnata ad alcuni analisti, il colosso giapponese ha infatti dichiarato che si aspetta una carenza di semiconduttori (e dunque di scorte di console) ancora non sufficiente a soddisfare la domanda anche per tutto il 2022.

Nella nota, spedita ad alcuni gruppi di analisti finanziari che si occupano di stilare report di vendite e previsioni per l’andamento di hardware e software il Chief Financial Officer Hiroki Totoki ha avvertito che la carenza di PlayStation 5 continuerà a perdurare. Si tratta ovviamente di una mossa preventiva e esiste ancora la possibilità (specialmente se il redesign della console sarà realtà) che la situazione si normalizzi ma allo stato attuale probabilmente Sony non ha ricevuto buone notizie da chi è incaricato della produzione della console.

Non penso che la domanda si calmerà quest’anno e anche se siamo riusciti ad assicurarci una produzione più intensa per il 2022, le nostre scorte non bastano per soddisfare la domanda.



PlayStation 5 è ufficialmente in vendita da novembre 2020 ma in realtà la console non è mai stata acquistabile in maniera normale. Le scorte presenti online andavano esaurite in pochissimi secondi e la piattaforma non ha mai fatto il suo debutto nei negozi retail. La situazione è molto simile a quella delle schede video, anche se al mercato PC è andata decisamente peggio: GPU come le 3060 Ti ad esempio non sono mai state in vendita, neanche per qualche minuto, rendendole di fatto hardware fantasma.