Bethesda Game Studios è a lavoro su un nuovo gioco

Bethesda Game Studios, developer di capolavori come Fallout e The Elder Scrolls, è tutt’oggi uno dei gruppi più prestigiosi all’interno del grande “ombrello” di Bethesda( che racchiude anche id Software, Arkane Studios, MachineGames e tanti altri). Pertanto, anche la più piccola notizia che lo riguardi è in grado di generare grande clamore: pare, infatti, che lo studio suddetto sia a lavoro su qualcosa di totalmente nuovo e segreto…

Di recente, è stato pubblicato e risulta ancora attivo un annuncio di lavoro per la posizione dei server engineer presso il team di Bethesda Game Studio con sede ad Austin: ciò sarebbe dovuto al fatto che gli sviluppatori stanno lavorando a un progetto che deve ancora essere annunciato ufficialmente, come riporta lo stesso annuncio.

Bethesda Game Studios sta cercando un Server Engineer qualificato per aiutare a creare e migliorare i sistemi per un titolo non ancora annunciato.



Come ben sappiamo, il team di Austin è responsabile di Fallout 76 e di tutte le sue espansioni, ed è attualmente impegnata con Starfield, mentre The Elder Scrolls 6 è stato già annunciato da un bel po’ di tempo. Sarà dunque interessante scoprire cosa mai sarà questo prossimo e misterioso titolo: un Fallout 5, magari? Oppure una IP completamente nuova? Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!