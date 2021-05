Lost Judgment: in arrivo Season Pass e DLC con la versione Deluxe

Mentre stiamo ancora aspettando che Lost Judgment appaia nei negozi digitali in Occidente, puoi già ordinare il gioco in digitale sul PlayStation Store in Giappone. Ci sono due versioni disponibili per l’acquisto, una delle quali è una versione deluxe del gioco. La versione deluxe viene fornita con un abbonamento stagionale che include i seguenti contenuti:

Gioco principale di Lost Judgment

Detective Life Fun Pack (previsto per essere rilasciato contemporaneamente al gioco principale)

Questo pacchetto DLC offrirà ai giocatori l’accesso completo alla storia principale e ai contenuti secondari.

School Stories Fun Pack

Questo pacchetto DLC fornisce contenuti aggiuntivi in ​​modo che i giocatori possano dedicarsi completamente ai vari episodi presenti in School Stories Fun Pack e ai suoi contenuti nascosti.

Additional Story

Contenuto che aggiunge una seconda Storia completa

I giocatori che acquisteranno questa versione del gioco potranno anche ottenere il titolo con tre giorni di anticipo. Questa sarà la prima volta che un gioco in stile Yakuza include una cosa del genere, con i titoli precedenti che offrono solo pacchetti DLC più piccoli contenenti oggetti speciali o sbloccabili. L’inclusione di un pass stagionale suggerisce un cambiamento di approccio per SEGA e RGG Studio. Dal 2014, lo sviluppatore ha migliorato un nuovo titolo Yakuza ogni anno circa, ma un pass stagionale significa che può concentrarsi maggiormente sul supporto post-lancio. Sarà interessante vedere quanto sia significativa la storia aggiuntiva. È importante notare che alcuni DLC a pagamento nella versione giapponese, sono già stati rilasciati gratuitamente nella versione occidentale, per giochi come Yakuza: Like a Dragon.

Lost Judgment sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021. Il titolo è atteso solamente su PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S. Anche PlayStation 4 riceverà il titolo ma non è ancora chiaro se il titolo approderà anche su console Xbox One e Xbox One X. Al momento non arriverà su PC.