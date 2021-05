PlayStation 5: in arrivo nuove colorazioni per il DualSense?

Con PlayStation 5, la grande Sony ha preso una direzione diversa, abbandonando le storiche vesti nere che per lungo tempo erano state la caratteristica principale delle sue console. Adesso è lo scintillante bianco il nuovo colore primario della PayStation, e dunque anche quello del suo controller DualSense, disponibile appunto nella sola combinazione cromatica di bianco e nero. A quanto pare, però, nuove colorazioni potrebbero essere presto in arrivo.

Il sito spagnolo Area Jugones, noto soprattutto perché in passato aveva già fatto trapelare alcune informazioni piuttosto accurate relative a PlayStation Plus, ha recentemente pubblicato un report in cui afferma che, stando ai loro contatti interni alla stessa Sony, stanno per essere annunciate e presto inserite in commercio due nuove varianti del controller DualSense caratterizzate da combinazioni di colori diversi dal modello standard, ovvero rosso-nero e nero-grigio.

Ovviamente niente di tutto ciò è stato ancora confermato o comunicato da Sony, ma l’idea che quest’ultima voglia ampliare la scelta dei suoi accessori PlayStation 5 per i propri consumatori non è poi così inverosimile. Al momento, però, pare che l’azienda abbia altre questioni urgenti a cui pensare, visto che i problemi di scorte della sua console pare che si prolungheranno fino al 2022. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!