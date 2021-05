Starfield “citato” in un sondaggio Bethesda, reveal vicino?

Forse non vedrà l’uscita nel 2021 ma il reveal di Starfield potrebbe essere davvero vicino. Ad oggi infatti sono più di uno gli indizi che Bethesda potrebbe mostrare il gioco nei prossimi mesi. Ieri si è parlato di un’immagine trapelata online, che era però già presente nel sito ufficiale dello sviluppatore e oggi è invece spuntato un sondaggio che cita il nuovo franchise creato e diretto da Todd Howard e soci.

Come riportato online, il sondaggio era mirato ad una indagine di mercato su Bethesda. Peccato che tra le domande era presente anche una citazione di Starfield. Lo sviluppatore del Maryland ha chiesto ai giocatori se passavano diverso tempo a creare i loro personaggi, le loro case oppure le loro navicelle. Se in Fallout e Skyrim si possono creare personaggi e insediamenti, le astronavi sono ovviamente molto distanti da entrambi i franchise dunque l’unica spiegazione possibile è che la stessa domanda fosse una sorta di “teaser” anticipato della nuova IP.

Ovviamente non possiamo dirlo con certezza ma gli indizi di un reveal a breve ci sono tutti. A partire proprio dagli asset, che sono stati a quanto pare caricati in anticipo sul sito. L’immagine leakata infatti, come scritto poco sopra, non proveniva da un insider ma era già presente nel CMS del sito Bethesda. Difficile che sia stata caricata per errore. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane: siete pronti a scoprire la nuova IP di Bethesda?