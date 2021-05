NetEase Connect 2021: l’evento si terrà il 20 maggio

NetEase Games ha annunciato che ospiterà il NetEase Connect 2021 Annual Product Launch Event: l’evento durerà un’ora e si terrà giovedì 20 maggio alle ore 11:30 italiane. Potrete guardarlo in streaming su YouTube, sia in inglese che in giapponese.

Durante lo show verranno presentate le ultime notizie sui titoli di NetEase Games per PC, console e dispositivi mobile. Ma la lista dei giochi presenterà delle differenze: mentre lo stream giapponese includerà 14 titoli, quello inglese ne prevederà 13.

Per quanto riguarda lo strem nipponico, tra i giochi confermati vi è la collaborazione di Knives Out con One Punch Man, un nuovo personaggio e una nuova mappa per Identity V, il party game a tema detective Ayakashi Kindergarten (in uscita proprio il 20 maggio), Trinity Gears e l’action battle royale Naraka: Bladepoint sviluppato da 24 Entertainment.

I titoli confermati per lo streaming inglese, invece, includono il sopra citato Naraka: Bladepoint, il racing game Racing Master sviluppato da Codemasters e la versione mobile del survival di società post-apocalittico Frostpunk di 11 Bit Studios. Ovviamente noi di GamesVillage.it vi terremo aggiornati sul NetEase Connect 2021! Nel frattempo, sapevate che Tales of Arise è di nuovo il gioco più atteso di Famitsu?