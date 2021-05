Game Builder Garage: in Europa solo in digitale?

La scorsa settimana Nintendo ha annunciato Game Builder Garage per Nintendo Switch. Si tratta di un tool dedicato alla creazione di videogiochi, un po’ come avviene con software dedicati già da diverso tempo su PC. Purtroppo sembra che il titolo non arriverà nel Vecchio Continente in versione fisica, almeno stando al sito ufficiale della casa di Kyoto.

A differenza del territorio statunitense, dove Game Builder Garage è stato annunciato con tanto di copertina, in Europa il sito dedicato alle uscite Nintendo riporta la dicitura “Disponibile solo in formato digitale”. Al momento non c’è ancora una conferma definitiva in merito e Nintendo potrebbe in futuro fare chiarezza con un comunicato stampa dedicato però per ora la dichiarazione riportata sul sito ha il sapore di una scelta definitiva.

Ci potrebbero essere diversi motivi dietro la mancata release del videogioco/software in versione fisica nel nostro territorio. Nintendo opera però per via misteriose, dunque è davvero difficile riuscire a comprenderle. Scelte abbastanza “strane” da parte della casa di Kyoto si sono viste già in passato, come ad esempio l’eliminazione della collection dedicata a Super Mario, anche sull’eShop. Siete delusi da questa scelta? Fateci sapere le vostre opinioni in merito lasciando un commento alla notizia e non dimenticatevi di restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.+